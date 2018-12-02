На Украине объяснили сокращение режима работы КПП Донбасса

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В госпогранслужбе Украины заявили, что сокращение времени работы КПП в Донбассе направлено на обеспечение безопасности людей, которые проходят через линию соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент пропуск людей и транспортных средств через линию соприкосновения осуществляют с 08.00 до 17.00.

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«Смена часового режима в первую очередь связана с составляющей безопасности и направленна на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию столкновения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела», — сообщили в пограничном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины не пропустили 99% въезжающих россиян.