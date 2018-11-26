Предложивший атаковать российские корабли «вольчьей стаей» моряк задержан ФСБ

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СМИ опубликовали список украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, передает »112 Украина».

В нем фигурируют 18 имен.

Среди перечисленных моряков фигурирует командир-лейтенант малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роман Мокряк.

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В 2017 году он предложил атаковать российские военные корабли тактикой «волчья стая», и тогда они не смогут противостоять сразу нескольким целям.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.