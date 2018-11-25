ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы
Пресс-центр командования ВМС ВС Украины в фейсбуке сообщил, что российские пограничники открыли огонь на поражение по украинской корабельной группе.
По данным ведомства, есть раненный.
Утверждается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, в результате чего был поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск».
«Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении украинского ведомства.
25 ноября в крымском пограничном управлении ФСБ заявили, что три корабля ВМС Украины вошли в российскую акваторию, нарушив положения конвенции ООН по морскому праву. Позднее в Керченский пролив подошли еще два украинских судна.
Ранее сообщалось, что российские Су-25 начали патрулирование Керченского пролива из-за провокации ВМС Украины. Также туда были направлены два российских ударных вертолета Ка-52.