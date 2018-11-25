РХБЗ: для обстрела Алеппо использовали мины с отравляющим веществом
Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России подполковник Константин Потемкин сообщил, что боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра» (организация запрещена в России)) использовали для обстрела сирийского города Алеппо самодельные химические 120-миллиметровые мины, передает ТАСС.
«Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях», — рассказал Потемкин.
Ранее Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо.
«Джебхат-ан-Нусра» («Хайат Тахрир Аш-Шам») — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.