Аксенов оценил влияние провокации ВМС Украины на жизнь крымчан

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке заверил, что провокация ВМС Украины в Черном море не отразится на жизни крымчан.

Он охарактеризовал инцидент как «болезненную активность» и подчеркнул, что безопасности полуострова ничего не угрожает.

«Хочу заверить крымчан, что эта болезненная активность никоим образом не повлияет на мирную жизнь нашего полуострова. Безопасность Крыма обеспечена надежно и в полном объеме», — написал Аксенов.

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Он также предположил, что «истерики и провокации со стороны соседней страны будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа».

Ранее Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины в Черном море.

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