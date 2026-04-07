В Израиле выразили сожаления в связи с ударом по синагоге в Тегеране

The Times of Israel: Израиль сожалеет о ударе, нанесенном по синагоге в Тегеране

Израиль выразил сожаление в связи с собственным ударом по синагоге в Тегеране, в ходе которого здание серьезно пострадало. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что целью удара был высокопоставленный иранский командир.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее лидер США объяснил, почему не считает преступлением удары по гражданской инфраструктуре Ирана.