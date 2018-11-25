Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо

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Министерство обороны России опубликовало видео из сирийского госпиталя, куда доставили пострадавших в результате обстрела Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, передает RT.

Ранее военные химики из России прибыли в сирийский город Алеппо, который подвергся обстрелу снарядами, начиненными отравляющими веществами.

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, предварительные данные, подтвержденные симптомами отравления у пострадавших, говорят о том, что Алеппо был обстрелян снарядами, начиненными хлором.