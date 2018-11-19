В России объяснили, зачем ОЗХО атрибутивные полномочия

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что наделение организации атрибутивным механизмом направлено против России, ТАСС.

По его словам, это «первый этап атрибуции», направленный на свержение законных сирийских властей.

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«А потом будет второй этап — универсальная атрибуция. Это явно антироссийский проект», — добавил Шульгин.

Он подчеркнул, что Россия и ее союзники будут делать все, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога.

Ранее сообщалось, что Россия допустила выход из ОЗХО.