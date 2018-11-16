NYT: за два года Трамп не осознал роли главнокомандующего

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В течение двух лет президент США Дональд Трамп пытается освоить роль главнокомандующего вооруженными войсками Соединенных Штатов, однако военные чиновники отмечают, что он так и не понял роль войск, которыми он командует, и ответственность, которую он должен нести в качестве командира, пишет The New York Times.

NYT рассказывает, что американские военные разрываются между усилиями Трампа выделить больше денег для оборонного бюджета, которые они одобряют, и ощущением того, что президент использует солдат в качестве «политического реквизита» во время своих выступлений.

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Два года назад Трамп занял Белый дом с обещанием сделать американские вооруженные силы лучшими, чем когда-либо были прежде в стране. Как и два предыдущих американских президента — Барак Обама и Билл Клинтон — Трамп пришел к власти, не отслужив в армии. Отмечается, что Трамп любит ту часть зрелищ, которая достается главнокомандующему, с аплодисментами солдат и видами современной техники.

Ранее сообщалось, что чиновники Пентагона сократили публичные выступления из-за страха разозлить Трампа.