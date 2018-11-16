Россия готова поставить Белоруссии любое оружие

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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Россия готова поставить Белоруссии любое вооружение в рамках союзнических обязательств, передает ТАСС.

«Любая необходимая помощь будет оказана в той должной форме и мере, которая будет соответствовать развивающейся ситуации», — сказал Бабич.

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По его словам, речь идет о союзнических обязательствах, «которые будут безусловно выполнены, если это потребуется Белоруссии, а мы не разделяем себя с Белоруссией в военном плане».

Ранее Белоруссия согласовала с Россией очередной кредит на следующий год. Кредит будет выдан в размере $630 млн.