Госдеп прокомментировал новые испытания оружия в КНДР

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Представитель госдепартамента заявил об уверенности властей США в том, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия, передает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын достигли договоренностей касательно денуклеаризации.

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«Мы говорим с северокорейцами о реализации всех этих обязательств. Президент (Трамп) ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее», — сказал представитель Госдепа.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 16 октября, посетил военный полигон, где прошли успешные испытания «передового» оружия.