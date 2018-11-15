СМИ США назвали российскую технику «сумасшедшими древними машинами»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/923/10179923/upload-RIAN_02929166.HR.ru-pic905-895x505-25428.jpg">

Обозреватели военного раздела портала The Drive удивились российской военной техникой, которая попала на видео, опубликованное Министерством обороны России к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В частности, внимание автора Джозефа Тревитика привлекла машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У на базе Урала-375Д, который начал производится в начале 60-х годов прошлого века.

Реклама

«Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины», — отметил Тревитик.

По его мнению, ТМС-65У используется российскими военными для очистки техники от химических веществ, а также для создания дымовых завес, которые помогают скрыть передвижение войск на поле боя.

Ранее телеканал CNBC насчитал 13 стран, заинтересованных в покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.