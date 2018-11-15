СМИ США назвали российскую технику «сумасшедшими древними машинами»
Обозреватели военного раздела портала The Drive удивились российской военной техникой, которая попала на видео, опубликованное Министерством обороны России к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В частности, внимание автора Джозефа Тревитика привлекла машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У на базе Урала-375Д, который начал производится в начале 60-х годов прошлого века.
«Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины», — отметил Тревитик.
По его мнению, ТМС-65У используется российскими военными для очистки техники от химических веществ, а также для создания дымовых завес, которые помогают скрыть передвижение войск на поле боя.
Ранее телеканал CNBC насчитал 13 стран, заинтересованных в покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.