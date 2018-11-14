Сирийцы пронесли Асада на плечах в благодарность за освобождение от ИГ
Жители сирийской провинции Сувейда на официальном приеме у президента Сирии Башара Асада посадили его себе на плечи в благодарность за освобождение из плена «Исламкого государства», передает РИА «Новости».
Уточняется, что боевики ИГ (организация запрещена в России) удерживали их более трех месяцев.
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На опубликованном местными СМИ видеоролике несколько мужчин поднимают Асада, а один из них сажает его себе на плечи под улюлюканье женщин.
Ранее Башар Асад провел встречу с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.