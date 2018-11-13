Военная техника НАТО оказалась не рассчитана на погоду в Норвегии

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Холод вывел из строя несколько экземпляров военной техники на крупнейших за последние годы учениях НАТО Trident Juncture, которые проходят в Норвегии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

«Например, наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада», — сказал Столтенберг.

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Он также рассказал о том, что на учениях прошло тестирование одного из самых компактных беспилотников в мире, способного различать окружающее в темноте.

Ранее сообщалось, что словенские солдаты пожаловались на обувь и униформу НАТО, которые не защищали от холода.