National Interest: российский морской зенитный комплекс С-300 уступает американскому

Российский зенитный ракетный комплекс С-300 «Форт» уступает в сравнении с американскими ракетами семейства «Стандарт», предназначенных для защиты флота США, пишет The National Interest.

Противовоздушная оборона — одно из важнейших средств защиты военного корабля, пишет издание. Так, основным ЗРК морского базирования в флоте США являются ракеты семейства «Стандарт», которые эксплуатируются с 1960-х годов. В отличие от российских систем в Соединенных Штатах данные ракеты модернизировали. Основным российским зенитным комплексом для защиты военных кораблей является С-300Ф, отмечается в журнале.

Издание проанализировало, как данные комплексы интегрированы в систему вооружения кораблей. Отмечается, что российские комплексы менее универсальны, чем американские. Помимо этого, американская ракета имеет преимущество в радиусе действия, в отличие от российской С-300Ф. Тем не менее, иметь ракеты большей дальности, сравнимые с американскими, для российского флота не имеет первостепенного значения, так как главная цель ВМФ России состоит в обороне страны, заключает журнал.