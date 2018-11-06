Макрон назвал выход США из ДРСМД угрозой безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, принимая решение о выходе из ДРСМД, США ставят под угрозу безопасность Европы, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что главной жертвой этого решения станет Европа.

Ранее МИД России назвал выход США из ДРСМД попыткой «развязать себе руки».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным для евроатлантической безопасности.