МИД назвал выход США из ДРСМД попыткой «развязать себе руки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются развязать себе руки с помощью выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

Захарова уточнила, что таким образом Вашингтон старается обеспечить собственное военное преимущество и «гарантировать себе для этого полную свободу рук».

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Она также призвала обратить внимание на растущую активность США в Европе.

Ранее Мария Захарова заявила, что США по сути оккупировали территорию в районе Эт-Танфа в Сирии.