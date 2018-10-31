В Минобороны заявили о росте противоречий на подконтрольной США территории Сирии
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил о росте противоречий на сирийской территории, которая находится под контролем Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
По словам Конашенкова, незаконное нахождение в Сирии сил американской стороны не ведет для сирийцев ни к чему хорошему.
Реклама
«Разрастаются социальные и межэтнические противоречия на территории, подконтрольной США», — сказал Конашенков.
Он добавил, что улучшение ситуации в регионе не предвидится.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва сосредоточила свои силы на том, чтобы подтолкнуть Европу к восстановлению государства от гражданского конфликта.