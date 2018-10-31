На Украине протестировали новый минометный комплекс

На Украине Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) проинформировал об успешных испытаниях минометного комплекса «Барс-8ММК». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, при этом присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов. «Барс-8ММК» оснащен автоматизированной системой управления огнем и развертывания.

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«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности», — сказал Турчинов.

Он добавил, что для того, чтобы привести комплекс из походного положения в боевую готовность понадобится одна минута.

Ранее Турчинов рассказал об испытании крылатой ракеты.