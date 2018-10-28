Турецкая армия обстреляла позиции сирийских курдов в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли позиции сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Как сообщается, артиллерийский удар нанесен в районе Зор Магар на севере Сирии, который представляет собой «стратегически важную высоту».
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Анкара причисляет силы самообороны сирийских курдов к террористам, связанным с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для вывода войск Турции из Сирии.