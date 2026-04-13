В Европе рассказали о «горьковатом привкусе» выборов в Венгрии для Зеленского

Для президента Украины Владимира Зеленского победа партии «Тиса» Петера Мадьяра имеет «горьковатый привкус». Об этом пишет Politico.

«Венгерская сторона хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но для Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС», — пишет издание.

Politico отмечает, что Мадьяр пообещал вынести на референдум вопрос ускоренного вступления Украины в ЕС. И это фактически может привести к «затягиванию процесса» из-за «сильных антиукраинских настроений» в венгерском обществе, подчеркнуло СМИ.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

Зеленский поздравил Мадьяра с победой и отметил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути.

Ранее актер Роб Шнайдер раскритиковал венгров за выбор «войны» и отказ от независимости.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
