В подмосковной больнице сообщили о новом подтвержденном случае оспы обезьян

В инфекционном отделении Домодедовской горбольницы лечится второй пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство медучреждения.

По словам врачей, сейчас у них на лечении находятся двое пациентов-мужчин с таким диагнозом, и состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Последний госпитализированный — 38-летний мужчина, который не покидал пределы России. Он заразился оспой обезьян половым путем, уточнили в пресс-службе больницы.

По словам зампреда правительства Московской области и регионального министра здравоохранения Максима Забелина, второго заболевшего выявили после госпитализации первого — при проверке его контактов. Сначала диагноз был лабораторно подтвержден только у одного из мужчин, позднее его же поставили другому пациенту.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, переносчиками которого являются приматы и грызуны в ряде стран, включая Юго-Восточную Азию. В Роспотребнадзоре неоднократно заверяли, что ситуация с распространением этой инфекции в России находится под контролем, а на границе приняты строгие меры эпидемиологического контроля. Ведомство призвало российских туристов за рубежом не контактировать с животными и тщательно соблюдать гигиену.

