Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В Совбезе предупредили об угрозе увеличения числа голодающих до 673 млн человек

СБ РФ: война в Иране может привести к росту числа голодающих в мире до 673 млн
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Война США и Израиля против Ирана может привести к увеличению числа голодающих в мире на 45 млн человек, до рекордных 673 млн. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников, передает ТАСС.

Он также заявил, что в долгосрочной перспективе суммарные потери на глобальных рынках могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП, что эквивалентно потерям в размере $0,7 — 2,2 трлн долларов.

12 апреля США решили начать блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

В январе Российская академия наук (РАН) выпустила доклад, в котором говорится, что число голодающих в мире в 2026 году может достигнуть 660 млн человек, если сохранятся текущие негативные тенденции. В РАН отметили, что в 2025 году количество голодающих составило 673,2 млн человек, или 8,2% населения планеты. Пик мирового голода пришелся на 2021 год, когда от недоедания страдали 697,5 млн.

Ранее журналист Карлсон заявил, что война в Иране грозит миру великой депрессией и голодом.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!