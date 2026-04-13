В Дагестане снизилось число подтопленных домов

МЧС России: число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 508
Мария Марикян/РИА Новости

Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 508. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что в 17 пунктах временного размещения находится 541 человек, в том числе 178 детей.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».

 
