Водителя Toyota арестовали за уринацию на чужой Porsche

В Москве мужчина помочился на Porsche и получил 15 суток ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«По данным СМИ, в конце марта 44-летний мужчина поздно вечером гулял по неохраняемой придомовой парковке, где заметил люксовый автомобиль и справил на него нужду. После этого владелец Porsche обратился в полицию», – говорится в публикации.

По данным канала, владелец Toyota, задержанный за мелкое хулиганство, полностью признал вину. Тушинский суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

До этого бесконтактный бой со скольжением устроили москвичи на проезжей части и попали на видео. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бегут друг за другом по проезжей части, при этом один из москвичей пытается пнуть или ударить своего оппонента. Далее заметно, как нарушители поскальзываются на тротуаре и падают возле проезжающих машин.

Ранее массовая драка сибиряков в троллейбусе попала на видео.