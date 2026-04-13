Стало известно о состоянии детей, пострадавших при взрыве во Владикавказе

Состояние троих детей, которые пострадали в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, не вызывает опасений. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Министр здравоохранения республики доложил, что сегодня один ребенок будет переведен из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения», - написал Меняйло.

По его словам, всего в Республиканской клинической больнице сейчас остаются шесть пациентов, их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших готовится к выписке.

В клинической больнице скорой медицинской помощи (КБСП) проходят лечение еще два человека. Состояние одного из них оценивается врачами как крайне тяжелое. Прилагаются все усилия медиков, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент остается в стабильном состоянии, ухудшений не наблюдается.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. ЧП случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. На выплаты пострадавшим от взрыва выделили более 8 млн рублей.

Ранее всех фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе отправили за решетку.