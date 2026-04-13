Президент Индонезии прибыл с визитом в Россию

РИА: президент Индонезии Субианто прибыл с визитом в Москву

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Субианто в Кремле. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития партнерства между двумя странами.

Предыдущие переговоры Путина и Субианто состоялись в декабре прошлого года. В ходе встречи российский лидер рассказал о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии и расширять взаимодействие в области подготовки военных специалистов. Российский президент назвал надежными отношения двух государств в области военно-технического взаимодействия.

