Появилось видео задержания фигуранта дела о манипулировании фондовым рынком

ФСБ России обнародовала видеозапись с задержанием одного из фигурантов дела о системном манипулировании российским фондовым рынком.

На кадрах видно, как правоохранители изымают предметы и документы на месте жительства фигурантов. Среди изъятых аксессуаров показаны iPhone 15, электронные носители информации, а также банковские и сим-карты. По окончании следственных мероприятий одного из фигурантов увели в черный микроавтобус.

Возбуждено уголовное дело по факту манипулирования рынком акций на Московской бирже (часть 2 статьи 185.3 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты влияли на стоимость ценных бумаг, чтобы совершать обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. В своих Telegram-каналах они также призывали приобретать и продавать активы, что значительно меняло котировки ценных бумаг на рынке.

В ФСБ утверждают, что в результате 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере.

Ранее появились кадры задержания коммерсантов, похитивших почти полмиллиарда рублей.