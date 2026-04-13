Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

Появилось видео задержания фигуранта дела о манипулировании фондовым рынком

ФСБ показала задержание обвиняемого в манипулировании рынком акций на Мосбирже

ФСБ России обнародовала видеозапись с задержанием одного из фигурантов дела о системном манипулировании российским фондовым рынком.

На кадрах видно, как правоохранители изымают предметы и документы на месте жительства фигурантов. Среди изъятых аксессуаров показаны iPhone 15, электронные носители информации, а также банковские и сим-карты. По окончании следственных мероприятий одного из фигурантов увели в черный микроавтобус.

Возбуждено уголовное дело по факту манипулирования рынком акций на Московской бирже (часть 2 статьи 185.3 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты влияли на стоимость ценных бумаг, чтобы совершать обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. В своих Telegram-каналах они также призывали приобретать и продавать активы, что значительно меняло котировки ценных бумаг на рынке.

В ФСБ утверждают, что в результате 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере.

Ранее появились кадры задержания коммерсантов, похитивших почти полмиллиарда рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
