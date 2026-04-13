В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Череповца временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Череповца введены временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Череповец. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

13 апреля в Росавиации сообщали, что в аэропорту Калининграда возможны изменения расписания рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области.

В ведомстве указали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. В связи с этим в аэропорту Храброво может быть скорректировано расписание рейсов.

7 апреля в аэропорту Калининграда Храброво на прилет и вылет был задержан 21 рейс на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области.

Ранее в аэропортах Кубани задержали почти 200 рейсов.