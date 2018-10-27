Пашинян допустил возможность покупки оружия у США

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные могут закупить оружие у Соединенных Штатов. Слова политика передает агентство «Новости Армении».

Пашинян подчеркнул, что у Армении нет ограничений в вопросе закупки вооружений.

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«Если США сделают выгодные предложения, то мы отреагируем», — заверил Пашинян.

Таким образом Пашинян отреагировал на слова советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, который предложил армянской стороне покупать оружие США. Это предложение Болтон сделал Пашиняну во время официального визита в Ереван.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, какую роль в Армении играет оружие из России.