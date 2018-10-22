Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД для Европы

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом по поводу его намерения выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Трамп заявил о выходе из договора с Россией, так как российская сторона якобы нарушает соглашение.

Реклама

«Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности»», — говорится в официальном заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия привержена Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в отличие от американской стороны.