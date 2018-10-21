В НАТО рассказали о продолжающихся консультациях по договору о РСМД

В НАТО проходят консультации со странами-союзниками, которые выражали озабоченность по поводу соблюдения российской стороной взятых на себя обязательств в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил чиновник альянса, пожелавший остаться неназванным, передает РИА «Новости».

«Союзники по НАТО неоднократно выражали озабоченность по поводу недостаточного соблюдения Россией своих международных обязательств, в том числе ДРСМД, который был заключен в 1987 году между США и СССР», — прокомментировал он решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора.

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Он также отметил, что страны НАТО в ходе июльского саммита обратили внимание на то, что поведение России вызывает сомнения в ее отношении к договору.

«Союзники идентифицировали российский ракетный комплекс 9M729, что вызывает серьезные опасения. После многих лет опровержений и запутывания Россия недавно признала существование ракетной системы, не обеспечив необходимой транспарентности и не предоставив объяснений», — сказал он.

По его словам, в свете отсутствия заслуживающего доверия со стороны России по данному вопросу союзники сочли наиболее вероятным то, что руководство страны нарушает договор.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России допустили «военно-технический ответ» на выход США из договоров.