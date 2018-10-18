Разбившийся на Украине Су-27 был непригоден для полетов

Истребитель Су-27УБ, разбившийся во время учений на Украине, был непригоден для полетов с 2009 года, передает РИА «Новости».

Уточняется, что самолет был построен в 1991 году. В 2009 году он был поставлен на хранение из-за истечения ресурса, однако летом 2014 года истребитель расконсервировали и вновь ввели в строй 831-й бригады.

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Сообщается, что истребитель не прошел технического обслуживания.

Истребитель Су-27 разбился во вторник, 16 октября, около 17.00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета на совместных учениях с НАТО. В результате катастрофы также погиб пилот США.