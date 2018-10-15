СМИ: Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов

Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи. Об этом сообщила японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции. Северокорейский лидер ответил отказом, мотивировав его тем, что США все равно не поверят в этот список, так как между двумя странами не установилось доверие.

Реклама

«Может так получиться, что сведения будут требовать вновь. Тогда возникнет спор», — цитирует газета слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР также призвал строить это доверие между Пхеньяном и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил инспекторов из США осмотреть крупнейший полигон для испытания ядерного оружия Пунгери.