В Госдуме прокомментировали заявление главкома НАТО

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главкома объединенных сил НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о намерении продемонстрировать России способность альянса защищать Атлантику, передает RT.

«Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает. Весь военный потенциал России сейчас мобилизован на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке… А вот США, очевидно, намерены все же подчинить себе Восточную Европу и под предлогом мифической угрозы от России наращивают свое военное присутствие», — сказал Морозов.

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По его мнению, США стараются преподнести Россию как некую «милитаристскую державу», которая пытается покорить мир.

Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что грядущие военные учения в Норвегии, которые станут самыми крупными для альянса со времен холодной войны, должны показать России боевую готовность сил в Атлантике.