Беспилотник США заметили у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США в течении одиннадцати часов летал у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

По данным агентства, беспилотник несколько часов вел разведку вблизи Калининградской области.

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Как отмечается, летательный аппарат США также провел более трех часов у западных границ Ленинградской и Псковской областей.

Ранее сообщалось, что у Черноморского побережья России засекли американский беспилотник.