«Ъ»: Индонезия отложила покупку российских Су-35 из-за США
Власти Индонезии попросили Россию отложить поставку истребителей Су-35 из-за возможных санкций США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, США не дали Индонезии гарантий не применять санкции за покупку российских самолетов.
Как отмечается, Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении Джакарты в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».
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При этом договор на поставку Су-35 сохранил свою юридическую силу.
Ранее СМИ сообщили, что новый оборонный законопроект США позволит отменить часть санкций против России.