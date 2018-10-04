«Ъ»: Индонезия отложила покупку российских Су-35 из-за США

Власти Индонезии попросили Россию отложить поставку истребителей Су-35 из-за возможных санкций США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, США не дали Индонезии гарантий не применять санкции за покупку российских самолетов.

Как отмечается, Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении Джакарты в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

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При этом договор на поставку Су-35 сохранил свою юридическую силу.

Ранее СМИ сообщили, что новый оборонный законопроект США позволит отменить часть санкций против России.