В Азербайджане ответили на вопрос о лабораториях Пентагона в стране

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова о том, что на территории страны ведется реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий, передает РИА «Новости».

«На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству», — заявили представители ведомства.

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В министерстве подчеркнули, что ввиду отсутствия лабораторий в стране «не может быть и речи об их реконструкции».

Ранее МИД Грузии ответил на заявления об опытах над людьми в лабораториях США.