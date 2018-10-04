В Азербайджане ответили на вопрос о лабораториях Пентагона в стране
Министерство обороны Азербайджана прокомментировало заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова о том, что на территории страны ведется реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий, передает РИА «Новости».
«На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству», — заявили представители ведомства.
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В министерстве подчеркнули, что ввиду отсутствия лабораторий в стране «не может быть и речи об их реконструкции».
Ранее МИД Грузии ответил на заявления об опытах над людьми в лабораториях США.