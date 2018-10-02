Столтенберг не увидел необходимости увеличивать военное присутствие США в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит острой необходимости увеличивать военное присутствие США в Польше. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает РИА «Новости».

По его словам, НАТО и США и так уже присутствуют на польской территории.

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«Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше. Мы проводим большее количество учений, у нас больше ротаций и у нас четыре новых боевых группы. И США возглавляют боевую группу на территории Польши», — сказал Столтенберг.

Польша и США в настоящий момент обсуждают создание американской базы в Польше. Варшава готова выделить $2 млрд.

Президент Польши Анджей Дуда уже обсудил эти планы с американским президентом Дональд Трампом. По словам польского президента, предложение создать базу США в Польше вызвало «блеск» в глазах Трампа.