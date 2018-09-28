Порошенко похвастался полученными от США деньгами на развитие армии

Украинский президент Петр Порошенко заявил о значительном вкладе американской стороны в развитие вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, Порошенко сделал соответствующее заявление во время визита на базу Береговой охраны США «Балтимор». По его словам, Киев получил от Соединенных Штатов более $1 млрд на развитие сектора нацбезопасности и обороны страны. Он заметил, что это делает ВС Украины «совместимыми» с армиями НАТО и США.

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«Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП», — сказал Порошенко.

Он добавил, что это помогает сдерживать «растущую российскую агрессию».

Ранее сообщалось, что американская береговая охрана намерена передать украинским ВМС два списанных катера класса «Айленд».