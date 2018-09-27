Нетаньяху заявил об обнаружении секретного «ядерного склада» в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время выступления в ООН, что у Ирана есть секретный «ядерный склад» в Тегеране. Слова израильского лидера передает РИА «Новости».

«У Ирана есть секретный объект в Тегеране», — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что впервые говорит об этом в публичном месте.

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По словам премьера, в нем могут находиться по меньшей мере 15 морских контейнеров с оборудованием и материалами, которые имеют отношение к атомному проекту Ирана. По оценкам Нетаньяху их общий вес может достигать 300 т.

Он добавил, что склад нашла еврейская разведка.

Ранее в Иране предостерегли Израиль от новых авиаударов по Сирии. Такое заявление сделал секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.