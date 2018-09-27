Власти Индии решили закупить у России пять систем С-400

Индия готова подписать контракт на поставку пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд, несмотря на угрозы санкций США, сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Отмечается, что решение о покупке российских ЗРК последовало в преддверии визита в страну президента России Владимира Путина, который запланирован на начало октября. Газета сообщает, что это решение было одобрено в комитете по вопросам безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра страны Нарендры Моди. Тем не менее, издание отмечает, что официального подтверждения покупки российских С-400 со стороны властей Индии не было.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении Китая из-за покупки ракетных комплексов из России С-400 «Триумф».