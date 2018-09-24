На Украине пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» в Керченском проливе

ВМС Украины пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе, обвинив Россию в создании «опасных инцидентов». Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в фейсбуке.

Как утверждают в ВМС Украины, «опасные инциденты» произошли во время прохождения украинских военных кораблей Керченского пролива. При этом в ведомстве подчеркнули, что не спрашивали у российской стороны разрешения на маневр, поскольку украинские судна «реализовали свое право на свободное плавание».

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Также отмечается, что проход пролива проходил в «сложной обстановке» из-за сопровождения кораблей российских ВМС и погранслужбы, а также из-за облетов российских самолетов.

В ведомстве сочли «опасными инцидентами» сближение российских кораблей и самолетов с украинскими судами. В частности, говорится о приближении российского разведывательного корабля «на дистанцию двух кабельтов» (около 440 метров), а также российского истребителя Су-27.

Ранее сообщалось о публикации видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом.