В Минобороны перечислили ошибки ВС Израиля в ситуации со сбитым Ил-20

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Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что причиной катастрофы с Ил-20 стало поведение ВВС Израиля, которые ввели Россию в заблуждения по поводу нанесения удара на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Конашенкова, представитель израильской стороны заявила о намерении нанести удары по северу региона, но в действительности они были осуществлены по западной провинции Латакии.

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«Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков.

Он добавил, что израильская сторона также не уведомила Россию о местонахождении своих истребителей F-16. Конашенков подчеркнул, что такое поведение Израиля является нарушением заключенных в 2015 году договоренностей, которые предполагают предотвращение инцидентов между израильскими и российскими ВС в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме опасаются, что после крушения Ил-20 ответные действия России могут «обрезать крылья» Израилю.