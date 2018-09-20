СМИ сообщили о «трудном положении» ВВС США

Соединенные Штаты испытывают дефицит кадров в ВВС страны. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на данные центра RAND и счетной палаты.

Согласно имеющейся информации, американские ВВС в настоящее время находятся в «трудном положении», поскольку людей не хватает, а отрасль перегружена.

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Как отмечается, при таких показателях в случае военных конфликтов, в том числе с российской и китайской сторонами, США нанесут 65% успешных авиаударов, а процент удачных воздушных атак составит 62%.

Уточняется, что американские ВВС в случае применения сценария по принуждению к миру смогут только частично покрыть потребности в нанесении воздушных ударов (46%), миссиях спецназначения (40%) и в области разведки и рекогносцировки (29%).

Ранее в конгрессе США озаботились проблемой нехватки в армии русскоговорящих специалистов.