Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Асада после крушения Ил-20

Президент России Владимир Путин не контактировал с президентом Сирии Башаром Асадом после того, как над Сирией был сбит российский самолет Ил-20, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Нет. Вы, наверно, из Дамаска слышали официальное заявление», — сказал Песков.

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По его словам, Кремлю неизвестно о том, предоставлялись ли данные по этой ситуации со стороны сирийских военнослужащих. Он переадресовал этот вопрос Министерству обороны. Песков также отметил, что израильская сторона на данный момент не предоставила информации о случившемся.

«Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху, дал согласие на то, что посетит Москву делегация экспертов во главе с командующим военно-воздушными силами Израиля и привезет эти данные», — сообщил он.

После этого, сказал Песков, анализом этих данных займутся российские эксперты.