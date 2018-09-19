Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Асада после крушения Ил-20
Президент России Владимир Путин не контактировал с президентом Сирии Башаром Асадом после того, как над Сирией был сбит российский самолет Ил-20, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Нет. Вы, наверно, из Дамаска слышали официальное заявление», — сказал Песков.
По его словам, Кремлю неизвестно о том, предоставлялись ли данные по этой ситуации со стороны сирийских военнослужащих. Он переадресовал этот вопрос Министерству обороны. Песков также отметил, что израильская сторона на данный момент не предоставила информации о случившемся.
«Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху, дал согласие на то, что посетит Москву делегация экспертов во главе с командующим военно-воздушными силами Израиля и привезет эти данные», — сообщил он.
После этого, сказал Песков, анализом этих данных займутся российские эксперты.