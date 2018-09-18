CNN: российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

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Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту мог быть сбит сирийскими ПВО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным телеканала, самолет был сбит непреднамеренно во время отражения атаки израильских ВВС. Еще один правительственный источник подтвердил, что удары по сирийской провинции Латакия наносили израильские самолеты.

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Ранее сообщалось, что авиабаза «Хмеймим» потеряла связь с экипажем Ил-20 во время ударов ВВС Израиля по Латакии. На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба в настоящее время неизвестна.

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