Стало известно о пострадавших в результате ракетной атаки в Сирии

Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал о пострадавших в результате ракетного обстрела сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации правозащитников, ранения при ракетной атаке получили не менее семи человек, они уже были госпитализированы.

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«Семеро раненых, по нашим данным, на данный момент уже в больнице Тишрин», — рассказал Казем.

Также он уточнил, что ракета упала на реке Такани в районе Заказкания.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии удалось отразить ракетную атаку по Латакии.

Позднее военный источник уточнил, что атака была совершена с моря.