National Interest: новый российский самолет А-100 может стать серьезной проблемой для НАТО

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер» может стать серьезной проблемой для НАТО, пишет американский журнал The National Interest.

Ожидается, что российские ВВС будут получать на вооружение новые самолеты в конце 2020 года или начале 2021 года, говорится в материале. Так, наличие этого самолета наравне с использованием истребителей Су-30СМ и Су-35С может предоставить России превосходство в воздухе.

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А-100 должен заменить самолеты типа А-50, которые в настоящее время выполняют схожую функцию — роль «летающих радаров». Самолеты типа А-50 были созданы на базе военно-транспортного самолета Ил76МД. В свою очередь А-100 сделан на основе более современного Ил76МД90А, который производится в Ульяновске.

У нового А-100 должна быть улучшенная система обнаружения и слежения по сравнению с А-50, а также возможность сканирования воздушного пространства на сотни километров в любом направлении, в том числе по вертикали.