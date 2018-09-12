Небензя оценил планы Запада в отношении Сирии

Российский постпред при ООН Василий Небензя отреагировал на планы западных стран в отношении Сирии, передает РИА «Новости».

По словам Небензи, российская сторона хотела бы узнать о планах Запада по отношению к Дамаску.

«Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей, членов коалиции,… откровенно говоря, нас не очень обнадеживают», — подчеркнул Небензя.

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Он добавил, что со стороны западной коалиции звучат конкретные угрозы, адресованные Сирии, а также России. Небензя обратил внимание на нюансы, появившиеся в заявлении западных стран 7 сентября.

Согласно этим заявлениям, сила может быть использована не только в случае возможного применения химоружия, но и в связи с военной операцией в Идлибе.

Ранее Небензя во время заседания СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций.